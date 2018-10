Bale decisivo per l'addio di Zidane al Real: il tecnico lo voleva cedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gareth Bale decisivo per l'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid. Secondo quanto rivelato dal El Pais, il tecnico francese aveva trovato nel corso della stagione un accordo con Florentino Perez per cedere il giocatore gallese, evidentemente non al centro del suo progetto tattico ("un giocatore tatticamente dispersivo, irregolare e troppo individualista"). Un accordo a cui il numero uno delle merengues sarebbe poi venuto meno dopo la finale di Kiev, in cui proprio Bale è stato decisivo. Zidane non avrebbe gradito il passo indietro, di lì le pressioni che hanno poi portato all'addio.