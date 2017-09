Barça, Bartomeu: "Coutinho valutato 200 milioni. Volevamo Verratti"

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato anche al Mundo Deportivo soffermandosi sul mercato portato avanti dai blaugrana in estate: "Volevamo prendere un esterno destro e un centrocampista: Semedo ha già fatto ottime partite, Paulinho è il profilo che volevamo. A questi dobbiamo aggiungere Deulofeu. L'acquisto non programmato è stato l'esterno sinistro, perché non pensavamo alla partenza di Neymar. Coutinho? Volevamo prendere un giocatore in più per completare la rosa, ma di fronte a certi prezzi abbiamo deciso di non concludere l'operazione. Ora aspetteremo fino a gennaio, se mancherà qualcosa interverremo. Il Liverpool per lui ci ha chiesto 200 milioni. Seri? Non è arrivato per scelta tecnica. Lo abbiamo trattato, però poi è stato deciso che la squadra andava bene così. Mbappé? Dalla partenza di Neymar abbiamo sempre pensato solo a Dembele. Verratti? A volte vuoi un giocatore ma il club proprietario non vuole venderlo".