© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo. Sono i giorni "decisivi per l'offensiva finale del Barcellona per Antoine Griezmann", ricorda il Mundo Deportivo. Gli Azulgrana sono tranquilli e certi di chiudere il colpo relativo al ventisettenne dell'Atletico Madrid. A dicembre il primo incontro tra la sorella e agente Maud con il presidente Bartomeu all'Hotel Sofia. L'Atletico aspetta una risposta da Griezmann per rinnovare il contratto aumentando la clausola da 100 milioni di euro ma a breve il transalpino dovrebbe annunciare la sua decisione.