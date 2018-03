Barça, Iniesta: "Futuro? Non ho ancora deciso. Mi resta un dubbio"

© foto di J.M.Colomo

Andres Iniesta ha parlato a CadenaSER soffermandosi anche sul suo futuro: "Non ho ancora deciso al 100% se restare o andare via. Se dovessi restare sarà solo dopo aver capito di poter ancora dare il 200%. Se così non sarà, allora me ne andrò. E' questo il dubbio che ho. Io sono nel club della mia vita, la situazione non è semplice ma mi rendo conto di avere una certa età e che le cose cambiano".