Barça, la vendita di vino in Cina alla base del trasferimento di Iniesta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dai media spagnoli sarà il vino la chiave per il trasferimento di Andrés Iniesta in Cina. Il campione del Barcellona dopo la finale di Coppa del Re annuncerà l'addio ai catalani per trasferirsi al Tianjin Quanjian ed è stato convinto dall'dea di espandere in Asia il marchio Bodega Iniesta, azienda vinicola di famiglia situata nella sua regione d'origine, in Castilla-La Mancha. Nell'accordo per il suo trasferimento c'è quello di poter vendere 2 milioni di bottiglie all'anno nel mercato cinese.