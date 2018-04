Barça, nessun canterano in campo. Non accadeva da 16 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ter Stegen; Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Digne; Paulinho, André Gomes, Denis Suárez; Dembélé, Paco Alcácer, Coutinho. Con questa formazione il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha deciso di sfidare il Celta Vigo, un ampio turnover giustificato dall'imminente finale di Copa del Rey contro il Siviglia.

L'undici blaugrana è del tutto particolare, visto che in campo non è presente nessun giocatore catalano e nessun giocatore cresciuto nella Masia. Un caso più unico che raro per il Barça visto che l'ultima volta che era stata schierata una formazione del genere, ovvero senza 'autoctoni', era il 2002. Per la cronaca, in quella sfida contro l'Athletic Bilbao l'undici di Rexach era formato da Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Cocu, Rochemack, Luis Enrique, Rivaldo, Overmars e Saviola.