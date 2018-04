Barça, rientro da incubo: Messi, Iniesta e Semedo i più dispiaciuti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mundo Deportivo racconta il day after del Barcellona dopo la sconfitta contro la Roma e l'eliminazione dalla Champions. Nel viaggio di ritorno i più dispiaciuti, almeno apparentemente, erano Andres Iniesta e Leo Messi. Il primo perché sognava di vincere la Champions con la fascia al braccio in quella che probabilmente sarà l'ultima stagione in blaugrana. Il secondo per una convinzione personale di poter tornare ad alzare la coppa dopo un paio di anni deludenti. Molto dispiaciuto anche Semedo, terzino che si è sentito responsabile per il terzo gol giallorosso, quello di testa di Manolas. In generale, comunque, sguardi seri e tanta delusione nei volti.