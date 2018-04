Barça, Sport dopo la vittoria della Copa del Rey: "Intoccabile Valverde"

"Intoccabile Valverde". La prima pagina di Sport toglie ogni dubbio sul futuro a tinte blaugrana del tecnico ex Athletic. Dopo la vittoria della Copa del Rey e con quella della Liga ormai a un passo, Ernesto Valverde gode infatti della piena fiducia del presidente Bartomeu. Il Barcellona - scrive il quotidiano spagnolo - non lo ha mai messo in discussione, neanche dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera della Roma.