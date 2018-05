Barça, tre giocatori fuori dai piani del club: Vidal, Alcacer e Andre Gomes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe comunicato a tre giocatori della rosa la loro esclusione dai piani tattici di Valverde per la prossima stagione. Si tratta di Aleix Vidal, Andre Gomes e di Paco Alcacer. In particolare, l'attaccante non avrebbe gradito la richiesta del club blaugrana di cercarsi una nuova sistemazione, forte del contratto in essere fino al 2020.