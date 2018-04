Barça, Valverde: "Iniesta via? Già successo, siamo sempre andati avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la partita di domani col Celta Vigo: "Il Celta Vigo sta facendo una grande stagione, è in lotta per l'Europa, ma il nostro obiettivo è conquistare i punti che mancano per essere campioni. La squadra adesso è più fiduciosa, la vittoria col Valencia è stata molto importante. Vogliamo risollevarci dopo l'eliminazione dalla Champions. Iniesta via? Sono cose già successe in passato, il club è sempre andato avanti. Messi dal 1'? È una possibilità come un'altra. Non c'è da preoccuparsi, in Argentina devono stare tranquilli perché ancora manca un sacco al Mondiale".