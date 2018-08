Barça, Vidal: "Messi il top. Non vedo l'ora di giocare al Camp Nou"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima intervista ai canali ufficiali del Barcellona per Arturo Vidal. Queste le parole del centrocampista cileno: "Non ho mai potuto giocare al Camp Nou, quando ho toccato il campo per la prima volta è stato incredibile. Spero di poter segnare per sentire l'affetto della gente. Non vedo l'ora che inizino le partite. Mi sono conquistato sul campo tutto quello che ho avuto in carriera, sono orgoglioso di questo. Messi? È il migliore della storia, per quello che rappresenta e quello che fa. Sono felice di giocare con lui e con tutti gli altri campioni del Barcellona". Proprio oggi pomeriggio Vidal giocherà per la prima volta al Camp Nou, in occasione del Trofeo Joan Gamper col Boca Juniors.