Barça, Bartomeu: "Guardiola un genio. Per lui porte sempre aperte"

Nel corso dell'intervista al The Times, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato anche del possibile ritorno di Pep Guardiola, con lo stesso tecnico che nei giorni scorsi aveva confessato il proprio sogno di chiudere la carriera in blaugrana: "E' un genio e le porte di casa sua saranno sempre aperte, se vorrà. Ho letto che vorrebbe tornare a guidare La Masia in futuro, e a me sembrerebbe uno scenario perfetto. Il suo ritorno sarebbe una grande notizia".