Barça, Busquets: "VAR? Alcuni arbitri non hanno mai giocato a calcio"

In Spagna continua a far discutere l'utilizzo del VAR nel derby catalano di ieri fra Barcellona e Girona, con il difensore blaugrana Lenglet espulso in maniera piuttosto discutibile. Questo il pensiero di Sergio Busquets: "Il VAR? Si nota che molti arbitri non hanno giocato a calcio ad alti livelli. Il VAR dovrebbe essere utilizzato nel modo giusto e con il medesimo criterio per tutte le squadre".