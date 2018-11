Barça, Dembélé è un caso ma il club non lo vuole mettere sul mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Barcellona è scoppiato il caso Ousmane Dembélé. Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo infatti, l'esterno offensivo francese è finito nel mirino della critica per una serie di problemi di natura disciplinare. Nonostante questi problemi, il Barcellona non ha nessuna intenzione di mettere sul mercato l'ex Borussia Dortmund.