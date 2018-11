Barça, Messi riceve l'ok dai medici: tornerà in campo contro il Betis

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi, scrive il Mundo Deportivo, ha ricevuto il via libera da parte dei medici del Barcellona ed è quindi stato convocato per la sfida di domani contro il Betis. La Pulce aveva viaggiato a Milano per la sfida con l'Inter di martedì, salvo po i accomodarsi in tribuna per evitare ogni rischio del caso.