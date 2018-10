Barça senza vittorie da 4 gare, Sport: "Reazione da leader"

Quattro partite senza vittoria per il Barcellona, che ha perso la vetta della classifica ma è determinato e riprendersela già oggi nello scontro diretto con il Siviglia. "Reazione da leader", titola in prima pagina, con l'immagine di Leo Messi in primo piano, il quotidiano catalano Sport, che però sottolinea il gran momento del Siviglia, la principale sorpresa di questo inizio di Liga.