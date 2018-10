Barça, si ferma Vermaelen con la nazionale: solo 2 centrali disponibili

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si prevede una vera e propria emergenza per il Barcellona in difesa in vista dei prossimi impegni. Ernesto Valverde infatti già deve fare a meno di Samuel Umtiti e ieri ha perso anche Thomas Vermaelen, infortunatosi al minuto 73 di Belgio-Svizzera. La stampa spagnola parla di un problema muscolare, ma non sono specificati i tempi di recupero. Per le prossime partite saranno solo due i centrali blaugrani disponibili: Piqué e Lenglet.