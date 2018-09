Barça, Ter Stegen: "Messi straordinario, Champions iniziata bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato dopo la vittoria contro il PSV Eindhoven per 4-0 attraverso i media ufficiali del club catalano. "Non ho mai visto calciatori che giocano come Leo Messi, è straordinario. Abbiamo avuto un'ottima stabilità difensiva, con questa vittoria abbiamo iniziato il cammino in Champions nel migliore dei modi". I blaugrana sono inseriti nello stesso raggruppamento dell'Inter.