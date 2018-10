Barça, Valverde: "Neymar? Niente è impossibile. Ora trittico importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani col Siviglia, ha parlato anche del possibile ritorno di Neymar: "Ho allenato per 15 giorni qui al Barcellona. Ogni momento della stagione è buono per elucubrare, ma Neymar oggi appartiene a un'altra squadra e si tratta solo di rumors. Io penso al presente, poi sappiamo tutti che nel calcio niente è impossibile. Vedremo...".

Sul trittico: "Sicuramente saranno tre partite importanti. Prima giochiamo contro il Siviglia che è in testa al campionato. Questa è la prima volta da quando sono qui che non siamo in vetta alla classifica e quindi è un momento differente. Poi ci sarà la gara di Champions League contro l'Inter e poi il Clásico col Real Madrid: sarà una settimana intensa, abbiamo voglia di giocare".

Su Busquets in difesa: "Si tratta di una possibilità, ma non a lungo termine. Può essere una soluzione per determinati momenti, non con una prospettiva nel tempo. Sappiamo tutti dove rende meglio Sergio".

Su mal di pancia di Vidal: "Vogliamo risolvere i problemi all'interno dello spogliatoio. Ho parlato con lui e non voglio commentare ciò che ci siamo detti. È una questione che proveremo a risolvere internamente".