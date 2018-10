© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' in scadenza nel prossimo giugno. Per questo Thomas Vermaelen (29) potrebbe salutare il Barcellona a parametro zero durante la prossima estate. Il giornale Mundo Deportivo scrive che la dirigenza catalana non ha ancora deciso se offrire o meno il rinnovo contrattuale al difensore ex Roma e Arsenal, a causa dei problemi fisici che hanno spesso condizionato il rendimento del belga. Vermaelen ha di recente riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, che lo terrà lontano dai campi per circa sei settimane.