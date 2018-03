Barcellona, 3 extracomunitari in rosa: chi farà spazio ad Arthur?

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona ha annunciato l'accordo con il Gremio per l'acquisto del brasiliano Arthur, che arriverà in Catalogna solo nel gennaio 2019. Come riporta Sport, il suo status da extracomunitario potrebbe creare problemi al club blaugrana, che ne ha già tre in rosa: Paulinho, Coutinho e Yerri Mina. Il difensore colombiano, arrivato in inverno per sostituire Mascherano, potrebbe essere sacrificato, a meno che Coutinho non ottenga il passaporto portoghese grazie a sua moglie. La pratica, però, non dovrebbe essere ultimata proprio prima del prossimo gennaio.