Barcellona, a gennaio un difensore: Yerri Mina e Martinez nella lista

Il Barcellona a gennaio tornerà sul mercato per assicurarsi un altro difensore centrale. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana durante la sessione invernale formalizzerà l'accordo col Palmeiras per il 22enne Yerri Mina (sulla base di 9 milioni di euro), ma non è da escludere un ritorno di fiamma anche per Inigo Martinez della Real Sociedad, giocatore richiesto dal tecnico Valverde già nell'ultima mercato estivo.