Barcellona-Alaves, le formazioni ufficiali: Messi guida la prima uscita

© foto di J.M.Colomo

Prima uscita in campionato per il Barcellona che alle 22.15 affronterà l'Alaves al Camp Nou. La squadra blaugrana si affiderà ad un 4-3-3 con Messi, Suarez e Dembelè in attacco, mentre Coutinho partirà ancora dalla panchina. 4-5-1 per l'Alaves che verrà guidato da Sobrino in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BARCELLONA: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Dembélé; Messi, Luis Suárez.

ALAVES: Pacheco, Martín, Maripán, Laguardia, Duarte; Manu, Wakaso, Torres, Jony, Ibai; Rubén Sobrino.