Barcellona, Alena verso il rinnovo e la permanenza nel club

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo quanto accaduto con Mboula, il Barcellona non ha nessuna intensione di perdere a parametro zero anche il centrocampista Carles Alena. Il club blaugrana gli rinnoverà il contratto, inserendola nella rosa della prima squadra in vista della prossima stagione.