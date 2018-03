Barcellona-Arthur, affare confermato: le cifre dell'operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barcellona-Arthur, tutto fatto. A confermarlo è As, secondo cui il club blaugrana avrebbe raggiunto l'accordo per il centrocampista del Gremio dopo mesi e mesi di trattative. Dal Brasile nelle ultime ore hanno confermato la fumata bianca, mentre lo stesso club blaugrana - si legge - non ha smentito l'intesa col giocatore. Il Barcellona pagherà inizialmente 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore (in una unica tranche), per poi completare l'operazione con un assegno di ulteriori 10 milioni di euro.