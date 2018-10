Barcellona, Bartomeu: "Infortunio di Messi non ci preoccupa. Reagiremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato dell'infortunio di Leo Messi: "Non mi preoccupa, anche se perderà partite importanti come quelle contro il Real Madrid e l'Inter. Voglio mandare un messaggio positivo. Non è la prima volta che succede e la squadra ha sempre reagito. Ci sarà una motivazione in più per farlo. Ho parlato con Leo, è rimasto positivo. Riposerà alcune settimane".