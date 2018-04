Barcellona, Bartomeu: "Iniesta unico, il più importante del nostro club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha elogiato la squadra blaugrana per la prestazione offerta contro il Siviglia in finale di Copa del Rey: "Siamo molto contenti, soddisfatti di come è andata la partita. La migliore squadra del mondo ha giocato i 90 minuti ad un ottimo livello contro un grande rivale. Il Barça ha un'epoca di successo. Double? La Lega non vinta ancora matematicamente, ora ci godiamo questa Coppa. Siamo venuti da un risultato negativo in Champions League. Abbiamo visto una grande Iniesta e tutti i giocatori ad un ritmo molto alto. Andres? Ha pianto perché è felice, ha giocato molto bene per molti giorni, ha segnato la storia del nostro club, è il giocatore più importante che ha attraversato il nostro club. Messi è il migliore del mondo, ma viviamo anche nell'era di Andrés, tutti lo amano e lui è un giocatore irripetibile. Oggi lo ha dimostrato. Futuro? So che ha delle offerte".