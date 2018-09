© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona ha smentito la notizia circolata ieri a proposito di una commissione da 6,6 milioni di euro pagata ad André Cury per il trasferimento di Neymar al PSG. L'amico del brasiliano, ora dipendente del Barça per il mercato sudamericano, aveva un accordo che prevedeva il 3% di commissioni per l'eventuale partenza del giocatore, che però non si è trasferito al PSG direttamente dal club catalano ma bensì successivamente a una rescissione contrattuale unilaterale. A riportarlo è Mundo Deportivo.