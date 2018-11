© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Atlético. Fra le novità: Dembélé e Rafinha tornano in lista, fuori invece Rakitic (infortunio) e Denis Suarez (scelta tecnica). Non recupera Philippe Coutinho. Il brasiliano si era fatto male nella partita contro l'Inter, procurandosi una piccola rottura al bicipite femorale della gamba sinistra.