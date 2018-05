Barcellona, crolla gradinata nel corso di un'intervista a Iniesta: 18 feriti

© foto di J.M.Colomo

Paura a Barcellona. Nel corso della registrazione di un'intervista ad Andrés Iniesta al campo di Satalia, è crollata una gradinata, in legno, che era stata allestita per ospitare il pubblico del programma Chester. Si registrano 18 feriti, per fortuna lievi. Sei persone sono state portate in diversi ospedali di Barcellona, gli altri feriti sono stati medicati sul posto. Lo stesso Andrés Iniesta tramite un tweet ha mandato un messaggio alle persone coinvolte.