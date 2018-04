Barcellona, Dembelè: "Difficile ambientarsi, ho uno stile di vita più sano"

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata a Telefoot, il giocatore del Barcellona Ousmane Dembelè ha parlato della sua avventura a Barcellona: "Non sono al massimo della forma, ma a poco a poco sto tornado al mio livello. Devo lavorare di nuovo sul ritmo perché mi stanco molto velocemente. Le critiche sulla mia vita privata? A Barcellona ho uno stile di vita migliore di quello che avevo a Dortmund, lì non avevo uno stile di vita sano e non mi sono mai fatto male, quindi non è così. Messi e Suarez? Mi danno consigli, mi aiutano molto sul campo, è difficile adattarsi a Barcellona. Futuro? Ho firmato un contratto quinquennale con il Barcellona, ​​resterò a Barcellona per un tempo molto lungo".