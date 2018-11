Barcellona, Dembelè fuori dai convocati: è stato punito da Valverde

© foto di PhotoViews

Come aveva già preannunciato in conferenza stampa, Ernesto Valverde ha lasciato fuori dai convocati per la sfida contro il Betis Siviglia. Il francese infatti ha saltato due giorni di allenamenti per una presunta gastroenterite e il tecnico che non ha digerito i suoi atteggiamenti lo ha lasciato fuori. Rientra in lista invece Umtiti che non gioca dallo scorso 26 settembre.

I CONVOCATI

PORTIERI: Ter Stegen y Cillessen

DEFENSORI: Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Umtiti, Alba

CENTROCAMPISTI: Busquets, Rakitic, Arthur, Denis, Vidal, Aleñá

ATTACCANTI: Messi, Suárez, Malcom, Munir, Rafinha

Fuori per infortunio: Vermaelen, Samper, Coutinho

Fuori per scelta tecnica: Dembélé