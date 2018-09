Barcellona-Girona, le formazioni ufficiali: c'è Dembelé tra i blaugrana

© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona scenderà in campo questa sera alle ore 20:45 contro il Girona in un match valido per la quinta giornata della Liga. Ecco le formazioni ufficiali nel dettaglio:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arturo Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez, Dembélé. All.: Valverde

Girona (4-4-2): Bono; Bernardo, Alcalá, Juanpe, Muniesa; Pere Pons, Granell, Aleix García, Aday; Portu, Stuani. All.: Eusebio