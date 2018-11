"Messi, così sarà il suo futuro" titola Sport oggi in edicola: "Sveliamo i piani del crack azulgrana per i prossimi anni: riconquistare la Champions, priorità assoluta. Tornare a vincere il Pallone d'Oro, definire un nuovo accordo col Barcellona, battere tutti i record possibili. Non vuole essere allenatore. Decidere se tornare con l'Argentina. Rimanere a vivere a Barcellona".