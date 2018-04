Barcellona, il giovane Bernabe tradisce i catalani per Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

La giovanissima stellina del Barcellona Adrian Bernabe, centrocampista offensiva classe 2001, ha informato il club catalano che non ha intenzione di firmare il contratto da professionista con la sua attuale squadra. Dietro questa decisione ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola, che ha convinto il 16enne a trasferirsi in Premier League lasciando in anticipo la Catalogna. A riportarlo è Sport.