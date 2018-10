Barcellona, il vicepres. Cardoner: "Ad oggi escludiamo un ritorno di Neymar"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il vicepresidente del Barcellona, Jordi Cardoner, parlando a SER Catalunya a smentito le voci di un possibile ritorno di Neymar dopo i rumors sul malcontento del brasiliano al PSG: "Nessuno del board del Barcellona ha mai parlato della possibilità di riportare a casa Neymar, non posso rispondere in maniera precisa a questa domanda perché in realtà non ne abbiamo mai parlato. Qualora spuntasse questa ipotesi, ne dovremmo parlare all'interno della dirigenza, ma per adesso non c'è niente di cui parlare".