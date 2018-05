Barcellona, Iniesta: "Cina o Giappone, una delle due nel mio futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrés Iniesta ha parlato a RAC 1 prima della sua ultima partita con la maglia del Barcellona. E sul suo futuro dichiara: "Cina o Giappone? Una delle due. Ma voglio essere io a dire dove andrò. L'anno trascorso non è stato facile, non sapevo se sarebbe stato o meno l'ultimo. A inizio stagione avevo dubbi sul mio prosieguo ma mi ero posto l'obiettivo di far sì che questo fosse una delle mie stagioni migliori per andarmene degnamente".