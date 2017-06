Barcellona, ipotesi Arda Turan per lo Sporting Lisbona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ipotesi Sporting Lisbona per Arda Turan (30), trequartista che potrebbe salutare a breve il Barcellona. Mundo Deportivo fa sapere che l'ex Atletico Madrid potrebbe cercare più spazio nel campionato portoghese, con i biancoverdi in pole per l'ingaggio del calciatore turco.