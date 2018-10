Barcellona, Lenglet: "Certo che ci è mancato Messi, sarà sempre così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ai microfoni della Uefa ha commentato il successo in Champions contro l'Inter (2-0): "Certo che ci è mancato Messi, sarà sempre così. Ma è fuori per tre settimane. Ci siamo organizzati bene e quando si gioca di squadra è sempre più facile vincere. Siamo vicini alla qualificazione per gli ottavi, dobbiamo restare concentrati per continuare a vincere".