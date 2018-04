Barcellona, Luis Suarez: "Non è bello vincere il Double dopo il ko di Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo in Copa del Rey, Luis Suárez, si è detto soddisfatto della prestazione del Barça contro il Siviglia, ma ha riconosciuto che la stagione non è pienamente positiva a causa della debacle di Roma. "All'inizio della stagione chiunque avrebbe firmato per il Doblete, ma la sensazione che abbiamo avuto dopo i quarti di finale è che avremmo potuto andare lontano, così come non è facile vincere la Liga e la Coppa".