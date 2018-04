Barcellona, Luis Suarez: "Vittoria importante dopo il brutto ko di Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo per 2-1 conquistato contro il Valencia, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez si è detto soddisfatto della prestazione blaugrana: "Conoscendo l'avversario, abbiamo cercato di confermare il grande campionato che stiamo facendo dopo la brutta sconfitta dell'altro giorno. È un passo verso l'obiettivo, mancano pochi giornate e abbiamo un ottimo vantaggio, già pensiamo alla prossima partita, quella di martedì. Penso che sia stato importante vincere per la squadra a causa dello stato d'animo, che tutti sanno che non era buono", ha detto l'uruguaiano a beIN Sports.