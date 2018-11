© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Malcom ha parlato al sito ufficiale del Barcellona: "L'adattamento procede bene. Sto anche imparando a parlare un po' in spagnolo, ho 3 lezioni alla settimana. E sto imparanto ogni giorno dai miei compagni di squadra. Quando parlerò perfettamente spagnolo inizierò a studiare il catalano. Messi? Non appartiene a questo mondo. La sua semplicità e umiltà sono incredibili. Merita tutte le lodi. Il rapporto con Valverde è buono, parlo con lui e mi dice cosa devo migliorare. Il Barcellona è come una famiglia, tutti vogliono il meglio per gli altri. Si scherza sempre nello spogliatoio e abbiamo un gruppo Whatsapp. Sono con i brasiliani ma ho rapporto con tutti".