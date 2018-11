© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sports News il Barcellona non potrà per contratto acquistare giocatori del Liverpool fino al 2020. Nell'accordo che ha portato Philippe Coutinho in Catalogna è stata inserita una clausola che vieta ulteriori trasferimenti a meno che il Barcellona non paghi ulteriori 90 milioni di euro, oltre al prezzo del cartellino del giocatore che verrà acquistato dal Liverpool. Tutto questo per tutelare i reds da ulteriori "saccheggiamenti". Negli ultimi giorni, infatti, dalla Spagna è circolata la notizia dell'interesse blaugrana per Sadio Mané