Barcellona, nuovo tentativo per de Jong dell'Ajax

Il Barcellona continua a battere la pista che porta al centrocampista Frenkie de Jong dell'Ajax nonostante le frenate e i ripetuti rifiuti da parte degli olandesi di liberare il calciatore. Secondo quanto riportato da Sport i blaugrana in questa settimana avranno un nuovo incontro con la dirigenza dei Lancieri per provare a portare in Spagna il classe '97 anche se bisognerà attendere, in caso di risposta positiva, almeno il 28 agosto quando l'Ajax saprà se sarà qualificata o meno alla prossima Champions League.