Barcellona, per Vermaelen guaio al bicipite femorale: verso un lungo stop

Continua a far discutere in suolo catalano il problema numerico che sta maturando in casa Barcellona, per quanto riguarda il reparto difensivo. Con l'infortunio di Thomas Vermaelen patito nell'incontro del Belgio contro la Svizzera, i centrali di ruolo abili e arruolabili per Valverde sono solamente due: Piqué e Lenglet. Non solo: come si legge su Mundo Deportivo, Vermaelen farà domani gli esami medici ma le prime sensazioni parlano di un problema al bicipite femorale che potrebbe costringerlo fuori per diverse settimane.