Barcellona, Piqué: "Pogba? Saremmo tutti felici se venisse qui"

© foto di J.M.Colomo

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, è intervenuto a margine di un evento pubblicitario e ha rilasciato un'intervista riportata da Marca: "La Champions League è il titolo più importante, ci giocano i più forti, ma sarebbe un suicidio puntare tutto su questa competizione, è troppo pericoloso. La Liga ci dirà se stiamo bene o no, è un po' come un termometro, tant'è che negli anni in cui abbiamo vinto la Champions abbiamo portato a casa anche la Liga".

Ti piacerebbe avere Pogba al Barça? "E' un gran giocatore, ma gioca al Manchester United. Vedremo se cambierà club. Sarebbe ottimo se venisse qui, saremmo tutti felici, ma bisogna rispettare il fatto che sia un calciatore di un'altra squadra".