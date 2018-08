Barcellona, Pogba rimane un obiettivo: nuovo tentativo a gennaio

© foto di Imago/Image Sport

Se non è arrivato in questa finestra di mercato, non è detto che Paul Pogba non possa approdare al Barcellona la prossima sessione. Dal club blaugrana confermano l'indiscrezione del Telegraph secondo cui a gennaio ci sarà un nuovo tentativo, visto e considerato che il centrocampista francese non sembra felicissimo al Manchester United. Per facilitare i giochi al Barça dovrebbe entrare in gioco anche Mino Raiola, per tirare la corda con i Red Devils.