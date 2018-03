Barcellona, possibile partenza in prestito per Yerry Mina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta As, l'ultimo acquisto di gennaio del Barcellona - il difensore Yerry Mina - potrebbe essere ceduto in prestito. Il colombiano, fuori dal giro dei titolari di Valverde, potrebbe tornare a vestire una maglia di un club brasiliano come Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo o Gremio: il Barcellona infatti non si opporrebbe ad una partenza che permetta al 23enne di giocare con maggiore continuità.