Barcellona, pronti 10 milioni al Boca Juniors per il gioiellino Balerdi

L'ultimo talento che dal Boca Juniors potrebbe sbarcare in Europa è Leonardo Balerdi (19). Il difensore ha acquisito grandissima considerazione nella dirigenza del Barcellona, che ne ha parlato con la società argentina in occasione del Trofeo Gamper al Bernabeu, qualche giorni fa. Secondo Marca a breve dalla Catalogna arriverà un'offerta di 10 milioni di euro per portare il gioiellino in blaugrana.