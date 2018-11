Barcellona, Rafinha fuori dai piani di Valverde: a gennaio può partire

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il centrocampista offensivo del Barcellona, recentemente transitato in Italia tra le fila dell'Inter, verrà inserito nella lista dei partenti nel corso del prossimo mese di gennaio. Valverde ha già iniziato a inserire nelle rotazioni Alena, con l'intento di mandare un messaggio al giocatore che dunque è di nuovo con la valigia in mano. I catalani potrebbero cederlo anche a titolo definitivo con il prezzo fissato in poco meno di 30 milioni di euro.